Пьяный мужчина пять часов избивал няню своего сына

Пьяный мужчина напал на няню своего четырехлетнего сына и избивал ее в течение пяти часов в подмосковной деревне Палицы. Ему показалось, что она дала мальчику какие-то препараты.

Няня устроилась работать в семью совсем недавно, передает «Комсомольская правда». Она нашла объявление о поиске воспитателя для мальчика на одном из тематических сайтов. Женщина тяжело переживала смерть собственного сына от пневмонии и искала работу, чтобы отвлечься от горя.

«Отец ребенка, как только появился в доме и увидел мальчика, с силой толкнул меня на диван, и стал кричать, что я чем-то опоила его ребенка, потому что Максим (имя изменено) ведет себя странно», — рассказала няня.

Женщина объяснила, что ребенок переполнен впечатлениями и поэтому так активен. Но мужчину этот ответ не устроил, он начал оскорблять и бить няню на глазах своего малолетнего сына. По словам воспитательницы, все присутствующие в доме отказались ей помочь. Пьяный мужчина неоднократно бил женщину по голове, спине, пинал ногами.

Лишь через пять часов издевательств няне удалось сбежать. Она дошла до остановки общественного транспорта, сообщила родным, что жива, и поехала в больницу. Там у женщины диагностировали перелом руки, сотрясение мозга и множественные ушибы. Она обратилась в полицию.