Нижегородский стрелок повредил соседний дом во время нападения. Видео последствий

Молодой человек устроил стрельбу в Нижегородской области. Соседи считали парня спокойным, а его семью — хорошей. «360» показал последствия случившегося в деревне Большеорловское.

Одна из жительниц Большеорловского считает, что чудом не пострадала, когда 18-летний стрелок открыл огонь. Ей в доме разбили три стекла.

«Перешла на кухню от балкона и забабахало. <…> Сегодня счастье мое не умереть, наверное», — сказала пожилая женщина.

Соседи, с которыми парень жил в одном доме, охарактеризовали его с положительной стороны. Случившееся для людей стало шоком.

«С собачкой гулял, вроде спокойный. <…> Мы считаем, что хорошая семья», — поделились они.

Выстрелы в деревне раздались днем 12 октября. Молодой человек сначала стрелял в свою бабушку, потом — по соседу и случайным людям на автобусной остановке. Потом юноша убежал в лес, где его нашли мертвым.

Погибли три человека, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Знакомая семьи, в которой произошла трагедия, винит в случившемся пристрастие парня к компьютерным играм.