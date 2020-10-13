Нижегородский стрелок повредил соседний дом во время нападения. Видео последствий
Одна из жительниц Большеорловского считает, что чудом не пострадала, когда 18-летний стрелок открыл огонь. Ей в доме разбили три стекла.
«Перешла на кухню от балкона и забабахало. <…> Сегодня счастье мое не умереть, наверное», — сказала пожилая женщина.
Соседи, с которыми парень жил в одном доме, охарактеризовали его с положительной стороны. Случившееся для людей стало шоком.
«С собачкой гулял, вроде спокойный. <…> Мы считаем, что хорошая семья», — поделились они.
Выстрелы в деревне раздались днем 12 октября. Молодой человек сначала стрелял в свою бабушку, потом — по соседу и случайным людям на автобусной остановке. Потом юноша убежал в лес, где его нашли мертвым.
Погибли три человека, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Знакомая семьи, в которой произошла трагедия, винит в случившемся пристрастие парня к компьютерным играм.