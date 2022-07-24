Подросток, высаженный на буй в открытом море в наказание за избиение пожилого человека в ЗАТО Фокино Приморского края, заслужил подобную участь. Об этом «360» сообщил устроивший самосуд местный житель Вадим Мехпалиев.

По его словам, он уже посетил следователя, где его опросили о случившемся.

«Вчера был на опросе у следователя по данному инциденту. Да, я попал под статью, но не жалею о случившемся. Что сделано, то сделано. Может, и не надо мне было видео снимать, у меня же семья, трое детей», — заявил он.

Мехпалиев предположил, что на него заведут уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Мужчина отметил, что избивавшего пожилую женщину подростка взяли под стражу и его судьбу решит суд.

«Сделал то, что сделал. Не сожалею. Данные малолетки заслуживают такого наказания, это не первое привлечение их в полицию», — подчеркнул он.

Женщина, которую избили подростки, является безобидным человеком, но за нее заступиться некому, объяснил Мехпалиев.

«У нас поселок небольшой. Когда я увидел видео, быстро нашел этого подростка и наказал. Другого способа я не видел, он издевался с жестокостью. Никого не призываю заниматься с самоуправством, есть правоохранительные органы», — заключил мужчина.

Ранее в Сети появилось видео, на котором подросток избивал пожилую женщину, требуя отдать банковскую карту, а его соучастник снимал происходящее на камеру.

После этого появилась публикация, на которой один подросток просит извинить его, и обещает, что больше подобное не повторится. Второго подростка Мехпалиев вывез на лодке в открытое море и оставил на буе.

Делом заинтересовалась прокуратура, также расследование ведет местный отдел полиции.