Самосуд в Приморье. Избивших женщину подростков высадили на буй посреди моря

Жители приморского поселка Дунай устроили самосуд над подростками: подвесили их за ноги и высадили на буй посреди моря. Они заступились за женщину, которую 16-летние парни избили на камеру, требуя отдать банковскую карту. Делом заинтересовалась прокуратура. Дочь пострадавшей рассказала «360» о ее самочувствии.

Требовали деньги

История началась с видео, на котором женщина сидела на диване, а парень сначала требовал у нее отдать карту и угрожал «убить прямо здесь», а потом пинал по лицу. Он потребовал тысячу рублей, назвал чудовищем и снова пнул, обвинив в том, что «мать сидит голодная». Друг нападавшего снимал это на видео.

У нее шок, есть травмы на лице и теле. Она находится дома дочь пострадавшей.

Женщину в поселке знали все, в том числе парни. Один из них раньше отбывал наказание за похожее преступление и недавно вышел. Недавно его старший брат избил свою мать, она находится в больнице. Мальчик сейчас живет у бабушки, она взяла над ним опеку.

Наказали парней

Спустя время в интернете появился другой ролик с участием этих же парней. Один из них плакал и извинялся и обещал, что больше такого не повторится, другой молча сидел в лодке. Парня высадили на буек и оставили в море.

«А теперь мы посмеемся. Где он будет? Здесь и будет, на бочке. Пускай с чайками за жизнь борется», — сказал оператор.

Началась проверка

Прокуратура ЗАТО города Фокино устроила проверку. Основанием стало видео, на котором подростки избили женщину. Доследственную проверку также проводит территориальный отдел полиции.

Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, полноте мер по контролю, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура Приморского края.

Сейчас с парнями и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Одновременно полиция разыскивает мужчин, совершивших самосуд. Им тоже грозит наказание.

«Сотрудники полиции изучают видеозапись, размещенную в одной из соцсетей. На кадрах изображены несовершеннолетние, которым, предположительно, местные жители причинили телесные повреждения. <…> Также в настоящее время устанавливаются личности авторов видеозаписи и обстоятельства произошедшего», — сообщила начальник ОИОС УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.