Неудавшееся ограбление офиса микрозаймов в Забайкалье закончилось поджогом здания. Фото
Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, случай произошел еще 31 мая. Два человека взломали замки и пробрались в здание администрации Жипхегена (Хилокский район). Однако в помещении кредитной организации они не нашли ни денег, ни ценных вещей. Поэтому им в голову не пришло ничего лучше, как поджечь документы.
Одноэтажное деревянное строение быстро оказалось в огне и полностью сгорело. Нанесенный ущерб составил более двух миллионов рублей.
Уголовный розыск выяснил, кто стоит за случившимся. В отношении двух местных жителей открыли уголовное дело. За поджог и умышленное уничтожение чужого имущества им грозит до пяти лет тюрьмы.
Тем временем в Ленинградской области выясняют, кто стоит за ограблением налогового инспектора в Гатчине. Неизвестный проник в квартиру к сотруднице налоговой и вынес оттуда деньги и украшения.