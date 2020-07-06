Неудавшееся ограбление офиса микрозаймов в Забайкалье закончилось поджогом здания. Фото

Жители поселка Жипхеген в Забайкальском крае устроили пожар в здании сельской администрации, оно полностью сгорело. Там находились библиотека и офис микрозаймовой организации. Последний они хотели ограбить.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, случай произошел еще 31 мая. Два человека взломали замки и пробрались в здание администрации Жипхегена (Хилокский район). Однако в помещении кредитной организации они не нашли ни денег, ни ценных вещей. Поэтому им в голову не пришло ничего лучше, как поджечь документы.

Одноэтажное деревянное строение быстро оказалось в огне и полностью сгорело. Нанесенный ущерб составил более двух миллионов рублей.

Источник фото: пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

Уголовный розыск выяснил, кто стоит за случившимся. В отношении двух местных жителей открыли уголовное дело. За поджог и умышленное уничтожение чужого имущества им грозит до пяти лет тюрьмы.

Тем временем в Ленинградской области выясняют, кто стоит за ограблением налогового инспектора в Гатчине. Неизвестный проник в квартиру к сотруднице налоговой и вынес оттуда деньги и украшения.