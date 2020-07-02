02 июля 2020, 12:20
Неизвестный обокрал дом налогового инспектора в Гатчине
Неизвестный устроил ограбление дома налогового инспектора в Гатчине. Он украл деньги и ювелирные украшения стоимостью 900 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 36-летняя женщина, которая работает в федеральной налоговой службе. Она заявила, что к ней в квартиру на улице Рощинской проник неизвестный и украл денежные средства и украшения. Общий ущерб оценивается в 900 тысяч рублей.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование и разыскивают вора.