Неизвестный обокрал дом налогового инспектора в Гатчине

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 36-летняя женщина, которая работает в федеральной налоговой службе. Она заявила, что к ней в квартиру на улице Рощинской проник неизвестный и украл денежные средства и украшения. Общий ущерб оценивается в 900 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование и разыскивают вора.