Житель Подмосковья устроил стрельбу из автомата около ночного клуба

Мужчина устроил стрельбу около одного из ночных клубов Можайска, но попался полиции. Происшествие сняла камера наружного видеонаблюдения.

«Задержан 33-летний местный житель, который возле одного из ночных клубов произвел выстрел в воздух из предмета, конструктивно схожего с автоматом. <…> В ходе досмотра его автомобиля полицейскими обнаружено и изъято оружие, которое по результатам исследования является охолощенным автоматом системы АК», — сообщил сайт «МВД Медиа».

На допросе задержанный рассказал, что вышел с приятелями из клуба на улицу покурить, встретил знакомых и решил стрельнуть в воздух. На кадрах видно, что во время стрельбы мужчина держит во рту воздушный шарик. По данным полиции, полицейские обыскали его машину и нашли в ней охолощенный автомат.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.