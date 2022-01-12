Поножовщина произошла во время застолья в Свердловской области

Жестокая поножовщина произошла в Свердловской области. Во время застолья мужчина зарезал своей друга. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на сайт VSE42.RU.

По версии СУ СК по Свердловской области, в какой-то момент гость сделал хозяину замечание о том, что он слишком грубо общается со своей девушкой. В результате мужчина сходил на кухню, взял нож и несколько раз ударил его в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».