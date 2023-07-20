Криминал 20 июля 2023, 11:01 Неизвестные украли 6 млн рублей у директора департамента «СМП Банка» в Москве В Москве у директора департамента «СМП Банка» украли из машины шесть миллионов рублей РИА «Новости»

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Неизвестные злоумышленники вытащили из автомобиля директора департамента «СМП Банка» в Москве 40 тысяч долларов и два с половиной миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 16 июля деньги в бумажном пакете директору департамента банка по работе с проблемными активами передал друг. Мужчина оставил ценный груз в багажнике машины, заехал на мойку на Большом Саввинском переулке и отправился в кафе.

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Затем он забрал машину, отправился на ней за город, а спустя два дня обнаружил пропажу, когда открыл багажник, чтобы загрузить туда чемоданы.

Теперь полицейские допрашивают сотрудников автомойки, чтобы выяснить, мог ли кто-либо из них забрать почти шесть миллионов рублей.

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