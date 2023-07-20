Криминал 20 июля 2023, 01:11 Жительница Челябинской области украла из пункта выдачи интернет-магазина платье и косметику

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Жительница Златоуста Челябинской области ограбила пункт выдачи интернет-магазина. Она украла одежду, косметику и игральные карты. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление 21-летняя девушка совершила накануне. Она пришла в пункт выдачи заказов и отошла в примерочную. Там она просидела около часа. В момент, когда сотрудница отвлеклась, злоумышленница сбежала со всеми товарами. Ущерб от ее действий составил 17 тысяч рублей.

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«В списке похищенного оказалось 16 наименований, в том числе одежда, косметика, а также карты для гадания. Полицейские установили и задержали подозреваемую», — отметили в ведомстве.