Неизвестные обстреляли дом брата Юнус-Бека Евкурова

Неизвестные нападавшие совершили обстрел дома брата бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Это произошло в Сунженском районе республики в новогоднюю ночь.

По данным «Интерфакса», пострадавших нет. Было совершено восемь выстрелов, после чего стрелявшие исчезли в ночи. Задержать кого-либо не удалось, мотивы нападения также не смогли установить.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 по 2019 год. В июне 2019 года он досрочно ушел в отставку и занимает пост замминистра обороны РФ по вопросам боевой подготовки и безопасности полетов.

Ранее депутат законодательного органа города Арамиля (Свердловская область) Валерий Блинов был найден мертвым на берегу реки Сысерть. Об этом сообщили в Следственном комитете. Причины нападения назвать затруднились. Сообщается, что эта смерть не криминальная, но есть версия нанесения удара по голове.

Валерий Блинов был депутатом МВД в отставке, он 18 лет отдал силовым службам, был награжден двумя орденами Мужества, участвовал в освобождении заложников.