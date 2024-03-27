Криминал 27 марта 2024, 00:07 «Не доживут до суда». Криминалист рассказал, что может случиться с террористами в СИЗО Криминалист Игнатов: подозреваемые в теракте в «Крокусе» могут не дожить до суда Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

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Четверо фигурантов дела о нападении на концертный зал Crocus City Hall могут не дожить до суда. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в интервью News.ru.

«Понимаете, они попадут в СИЗО, где сидят серьезные люди… Они не приемлют терроризм, среди жертв могли оказаться жены, матери, дети тех же находящихся в СИЗО. Поэтому с террористами могут разобраться по-другому, скажем так», — объяснил Игнатов.

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Эксперт предположил, что фигурантов резонансного дела на время следствия могут содержать отдельно для их же безопасности. Но тогда есть шанс, что возмездие настигнет их уже после суда — в колонии для пожизненно заключенных. Сокамерники могут убить террористов, так как преступникам, осужденным пожизненно, уже ничего не страшно.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. Преступники ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли концертный зал. Злоумышленники попытались скрыться, но их задержали в Брянской области по пути к украинской границе.