В Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком полицейские провели рейды. Служебные машины патрулировали по всему району. Но правоохранители в Ватутинках — редкость. Поэтому местные хотят организовать народные дружины. Об этом «360» рассказала местная жительница.

«Очень много полиции было, постоянно патрулировали. Всех брали, кого только возможно. Мигранты убегали через поля. Мигрантов много, потому что много строек, много нелегальных строек. Многие сдают квартиры мигрантам. В районе много людей неславянской внешности», — рассказала собеседница.

По ее словам, в субботу на улицах стало спокойнее. Но люди в чатах настроены на дружины, так как мало кто верит, что спокойствие будет длиться долго.

«У нас нет как такового опорного пункта, он только на бумаге. Сначала сюда приезжали очень много семей с детьми, много незащищенных людей, но нет никого, кто мог бы их защитить. Также проблема района — отсутствие детской травматологии», — объяснила женщина.

Собеседница «360» добавила, что идея с дружинами назревала давно.

Сегодня полицейские задержали четвертого участника драки в Новой Москве, где было совершено нападение на мужчину с ребенком. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве со статьи «Хулиганство» на «Покушение на убийство».