13 июля в полицию поступило заявление о краже имущества с охраняемого объекта, принадлежащего Научно-производственному предприятию «Квант». Ущерб составил порядка 18 миллионов рублей, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Предполагается, что грабителей было трое. Они выносили имущество, содержащее драгоценные металлы, систематически.

Также известно, что в марте 2020 года в НПП «Квант» проводили внутреннюю служебную проверку. Результаты показали, что мошенники реализовывали на предприятии драгоценные металлы по заниженным ценам.

Полиция начала проверку.

Предприятие «Квант» специализируется на производстве автономной энергии. Компания создает солнечные батареи, аккумуляторы и другие автономные источники электропитания. Она входит в состав холдинга «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева».

Ранее сообщалось об ограблении дома налогового инспектора в Гатчине. Вор украл деньги и ювелирные украшения на сумму 900 тысяч рублей.