08 апреля 2024, 19:44
Нацистскую литературу нашли в ростовском музее казачества
ФСБ при обысках изъяла портреты пособников нацистов в ростовском музее
В музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», который находится в Шолоховском районе Ростовской области, прошли обыски. Силовики изъяли портреты нацистских пособников и сомнительную литературу, сообщило РИА «Новости».
Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что проверку музея решили провести после обращения жителей. Среди них были и участники спецоперации.
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Люди допустили, что учреждение культуры имеет отношение к реабилитации нацизма. Например, их возмутило нахождение на территории комплекса памятника атаману Петру Краснову. Известно, что в годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с фашистами.
«На территории комплекса прошли обыски», — отметил собеседник агентства.
По его словам, из музея изъяли портреты нацистских пособников и подозрительную литературу. Ее отправят на экспертизу.
Источник добавил, что литература посвящена Краснову. А на изображениях были Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.
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