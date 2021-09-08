Студент-химик в Белоруссии оборудовал у себя дома настоящую нарколабораторию

В белорусском Гродно 17-летний студент арестован за то, что изготавливал дома наркотики и сбывал их. Как сообщило агентство Sputnik Беларусь, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Известно, что этот парень с детства увлекался химией. В школе он стал победителем многочисленных олимпиад по этому предмету. После, как оказалось, юный химик решил применить свой талант оригинальным способом. Он развернул у себя дома настоящую нарколабораторию.

«В квартире у 17-летнего парня была оборудована лаборатория для производства синтетических наркотиков», — сообщили агентству в МВД.

При обыске у гения химии изъяли психотропы и марихуану, которую употреблял он сам. Выйти на него удалось, когда он продавал наркотики в интернете на неком маркете.

Предполагаемые наркотики стали причиной обысков во время свадьбы кумира сегодняшних школьников — Моргенштерна — и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Однако скандальное мероприятие оказалось полностью законным, никаких запрещенных веществ на борту арендованного судна не нашли.