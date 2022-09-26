Министр просвещения Кравцов озвучил диагноз стрелка из школы Ижевска | 360°

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Viber Министр просвещения Кравцов озвучил диагноз стрелка из школы Ижевска Психотерапевт Файнзильберг рассказал о течении шизофрении на примере стрелка из Ижевска РИА Новости

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Устроивший стрельбу в школе Ижевска мужчина состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения». Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов, который прибыл в столицу Удмуртии.

«Установлено, что он стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием „шизофрения“. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу», — заявил министр.

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О том, что устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психоневрологическом диспансере города, ранее заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он добавил, что после стрельбы мужчина покончил с собой.

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Психотерапевт и психоаналитик Владимир Файнзильберг в беседе с «360» заявил, что страдающие от шизофрении люди не выздоравливают. Заболевание носит хронический характер. При этом течение болезни может быть вялым или сопровождаться бредом.

«При шизофрении очень часто возникают галлюцинации, которые формируют бред. К примеру, у него могла появиться галлюцинация, что люди к нему плохо относятся, из которой выросла бредовая конструкция, что весь мир плохой и состоит из преступников, которые его преследуют», — пояснил Файнзильберг.

Если подтвердится, что стрелок действовал под влиянием бреда, то высокая степень ответственности появиться у диспансера, где он наблюдался.

По данным республиканского главка СК, стрельбу в школе Ижевска устроил 34-летний мужчина, который ранее учился в этом учебном заведении. Жертвами нападения стали 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения различной степени тяжести получили 22 школьника и двое взрослых.

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