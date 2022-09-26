Число погибших после стрельбы в школе Ижевска выросло до 15 | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Криминал

26 сентября 2022, 16:26

Число погибших после стрельбы в школе Ижевска выросло до 15

СК сообщил о 15 погибших в результате стрельбы в школе Ижевска

Читать 360tv в

Стрельба в школе Ижевска стала причиной гибели 15 человек, из которых 11 детей. Количество раненых выросло до 24. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Стрельбу в школе Ижевска устроил бывший выпускник. Мужчина пришел в учебное заведение в балаклаве и футболке с националистической символикой, вооруженный переделанным в боевой травматическим пистолетом.

Реклама

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере. После устроенной стрельбы мужчина покончил с собой.

Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве, а также о незаконном обороте оружия. В республике объявили трехдневный траур по погибшим.

Стрельба в школе в Ижевске

0

0

4

2

0

2

Реклама

Реклама