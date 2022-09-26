Число погибших после стрельбы в школе Ижевска выросло до 15 | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Число погибших после стрельбы в школе Ижевска выросло до 15 СК сообщил о 15 погибших в результате стрельбы в школе Ижевска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стрельба в школе Ижевска стала причиной гибели 15 человек, из которых 11 детей. Количество раненых выросло до 24. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и двое взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Стрельбу в школе Ижевска устроил бывший выпускник. Мужчина пришел в учебное заведение в балаклаве и футболке с националистической символикой, вооруженный переделанным в боевой травматическим пистолетом.

Реклама

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере. После устроенной стрельбы мужчина покончил с собой.

Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве, а также о незаконном обороте оружия. В республике объявили трехдневный траур по погибшим.

0 0 4 2 0 2