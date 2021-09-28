Напавших на студентов вооруженных мужчин задержали в Петербурге

Двоих 26-летних мужчин задержали у педагогического колледжа № 8 в Невском районе Санкт-Петербурга. Следователи предполагают, что подозреваемые угрожали ножом студентам. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии.

О происшествии охраннику рассказала одна из учащихся колледжа. Мужчина нажал тревожную кнопку и вызвал наряд полиции. Следователи выяснили, что подозреваемые уже проходили по уголовным делам.

Ранее жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в ограблении. Против него возбудили уголовное дело.