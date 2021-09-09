Екатеринбуржца задержали по подозрению в ограблении

В Екатеринбурге задержали 37-летнего местного жителя, которого обвинили в ограблении. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

За помощью к правоохранителям обратился 39-летний горожанин. Он рассказал, во время совместной попойки его ударил по голове собутыльник и забрал у него телефон, после чего скрылся. Стоимость устройства мужчина оценил в 15 тысяч рублей. Полицейские поймали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.