25 марта 2024, 21:48
Семьям пострадавших в теракте Crocus City Hall перечислят 420 тысяч транзакций
Воробьев: 420 тысяч транзакций перечислят семьям пострадавших в теракте
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что семьям пострадавших и погибших в теракте в Crocus City Hall направят порядка 420 тысяч транзакций для оказания финансовой помощи, полученных от представителей бизнеса. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Воробьев рассказал, что самую разную помощь предложили и бизнесмены. Он поблагодарил всех, кто принял участие в сборе помощи пострадавшим в теракте.
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«На сегодняшний момент <…> 420 тысяч транзакций прошло разного объема на счета. Мы договорились, что эти средства мы будем использовать совместно, коллегиально на нужды тех, чьи семьи пострадали», — заявил губернатор Подмосковья.
Ранее российский лидер заявил, что нападение террористов на Crocus City Hall было выгодно тем, кто воюет с Россией руками Украины, начиная еще с 2014 года.
Стрельба
Россия
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Стрельба в Crocus City Hall
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