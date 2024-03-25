Власть 25 марта 2024, 21:48 Семьям пострадавших в теракте Crocus City Hall перечислят 420 тысяч транзакций Воробьев: 420 тысяч транзакций перечислят семьям пострадавших в теракте РИА «Новости»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что семьям пострадавших и погибших в теракте в Crocus City Hall направят порядка 420 тысяч транзакций для оказания финансовой помощи, полученных от представителей бизнеса. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Воробьев рассказал, что самую разную помощь предложили и бизнесмены. Он поблагодарил всех, кто принял участие в сборе помощи пострадавшим в теракте.

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«На сегодняшний момент <…> 420 тысяч транзакций прошло разного объема на счета. Мы договорились, что эти средства мы будем использовать совместно, коллегиально на нужды тех, чьи семьи пострадали», — заявил губернатор Подмосковья.

Ранее российский лидер заявил, что нападение террористов на Crocus City Hall было выгодно тем, кто воюет с Россией руками Украины, начиная еще с 2014 года.