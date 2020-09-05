Напавшего с отверткой на бывшую жену в Заинске задержали. Он прятался в лесу

Сотрудники полиции Татарстана задержали подозреваемого в нападении на женщину в магазине города Заинска. Об этом «360» сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Издание «Бизнес Online» со ссылкой на помощника прокурора республики Руслана Галиева уточнило, что злоумышленник прятался в лесу. Отследить его путь оперативникам удалось по камерам видеонаблюдения.

На многодетную мать в магазине Заинска совершил нападение ее бывший муж. Отверткой он нанес женщине более 10 ударов по различным частям тела.

В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что ранее пострадавшая подала на экс-супруга заявление об изнасиловании и он начал за ней следить. Когда она пошла в магазин, он отправился за ней, напал на нее, а после сбежал. В городе объявили план «Перехват». Пострадавшую доставили в больницу.

Знакомые и родные женщины рассказали, что бывший муж преследовал ее уже давно. Пока они были вместе, он постоянно ее ревновал, а полтора месяца назад сильно избил и сломал ребро. В итоге она написала на него заявление, но суда по этому делу пока не было. Сейчас избитая бывшим мужем находится в реанимации в тяжелом состоянии, но угрозы ее жизни нет.