В Татарстане мужчина пытался убить бывшую жену отверткой. Близкие говорят о ревности до помешательства

Мужчина попытался расправиться со своей бывшей женой на глазах покупателей магазина в Заинске. Отверткой он наносил удары по бывшей пассии, после чего выбежал из торгового зала и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. Пострадавшую увезли в реанимацию. Официальные данные о причинах нападения расходятся с рассказами знакомых и родственников женщины.

Нападение в магазине

Многодетная мать Людмила Забоева даже не подозревала, что ее бывший супруг Сулаймон Киргизов приготовился с ней расправиться, хотя знала о его агрессивном характере.

В пятницу, 4 сентября она пришла в небольшой магазин. В тот момент, когда она стояла на кассе, в торговый зал вошел бывший муж. Из внутреннего кармана пиджака он достал отвертку, подбежал к Людмиле и начал наносить ей удары.

Женщина пыталась отбиваться и защищать себя руками, но после упала на пол, пока разъяренный мужчина продолжал наносить ей удары и таскать за воротник джинсовой куртки по полу. В последний момент Сулаймон бросил свою жертву и выбежал из магазина. Оттуда он уехал на своей машине. В городе объявили план «Перехват».

Весь момент нападения зафиксировали камеры наблюдения За 22 секунды мужчина успел нанести своей жертве 12 колющих ударов. Из-за жестокости нападения «360» не публикует этот ролик, но его можно найти в социальных сетях.

Старший помощник руководителя управления СК по Республике Татарстан Андрей Шептицкий рассказал «360», что накануне пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Людмила заявила, что бывший муж ее изнасиловал.

После этого Сулаймон стал следить за бывшей супругой и дождался, пока она выйдет из дома. Когда она пошла в магазин, бывший муж последовал за ней. В магазине он напал на нее после чего скрылся. Пострадавшую срочно госпитализировали.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

Ревность до гроба

У Сулаймона была какая-то нездоровая любовь к Людмиле, граничащая с манией. У них трое детей, но они расстались и жили отдельно. При этом он продолжал ее преследовать. Об этом «360» рассказал знакомый Людмилы Забоевой Андрей.

К каждому столбу ревновал. А тут отдельно жить стали. Но еще месяца полтора месяца назад он ее избил, ребро сломал Андрей Знакомый Людмилы Забоевой.

По его словам, она подавала заявление в полицию, но суда по этому делу пока не было.

Брат пострадавшей женщины Дмитрий рассказал «360», что бывший муж требовал от Людмилы, чтобы она забрала заявление из суда. Сам он считает, что причиной нападения стала ревность.

«Он строитель-отделочник, шабашник, никогда в жизни официально не работал. С учетом судебных тяжб, он устроился официально куда-то в охрану, как он мне сказал, на полставки. Но в этой охране он не работал и также продолжал шабашить», — рассказал он.

По словам Дмитрия всего у Людмилы четверо сыновей, из которых только трое от Сулаймона. При этом в паспорте у него записаны только младшие двойняшки. Средний родился еще до брака. При этом семья распалась достаточно быстро.

Источник фото: телеканал «360»

«Полгода они были расписаны и она на на развод подала», — поделился Дмитрий.

На вопрос о состоянии Людмилы ее брат передал слова врачей, что женщину спасла джинсовка. Из-за плотной ткани раны оказались не сильно опасными.

«Она сейчас в реанимации после операции. Состояние тяжелое, но органы не задеты. Семь или восемь ран, плюс две раны на голове», — пояснил он. Дети сейчас остались с бабушкой.

Устроивший расправу над бывшей женой Сулаймон Киргизов все еще в бегах. Несмотря на то, что не его поиски отправили весь районный отдел внутренних дел, информации о том, что его поймали до сих пор нет.