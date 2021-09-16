Напавшего на отдел полиции под Воронежем объявили в розыск. Он передвигается на «Ниве»

В Воронежской области и соседних регионах полицейские получили ориентировку на задержание мужчины, которого подозревают в тройном убийстве и нападении на отдел полиции. Столичным правоохранителям дали конкретные указания о контроле въезжающих в город автомобилей.

Главным подозреваемым, сообщил Telegram-канал «112», объявили 54-летнего Виктора М. Известно, что он живет в селе Волчанское, где утром обнаружили тела женщины и двух ее детей.

В Москве, рассказал «360» источник, сотрудникам ДПС приказали останавливать все без исключения машины марки «Нива». Правоохранителей экипировали бронежилетами.

СМИ писали, что злоумышленник после атаки на отдел полиции в Лисках совершил нападение на семью в селении Каменка. Женщину и детей он убил, а с места преступления скрылся.