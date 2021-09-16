Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области, причастен к убийству женщины и двоих детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, уже после атаки на отдел полиции в Лисках злоумышленник напал на женщину и двоих детей в селении Каменка. Он убил всех троих, а потом сбежал с места преступления.

Официально информация о возможной причастности этого человека к тройному убийству пока не подтверждена.

Как сообщалось ранее, нападение на отдел полиции произошло в городе Лиски. По данным источника «360», злоумышленник был одет в военную форму, бронежилет и был вооружен автоматическим оружием.

Он смог подойти к зданию и привести в действие взрывное устройство. При взрыве, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. Информацию о случившемся подтвердили в региональном МВД.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас идет розыск преступника, он может быть вооружен и опасен. После нападения на отдел в Лисках усилена работа полиции.