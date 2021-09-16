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    16 сентября 2021, 09:19

    Напавшего на отдел полиции под Воронежем заподозрили в убийстве женщины и двух детей — СМИ

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области, причастен к убийству женщины и двоих детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

    По данным источника канала, уже после атаки на отдел полиции в Лисках злоумышленник напал на женщину и двоих детей в селении Каменка. Он убил всех троих, а потом сбежал с места преступления.

    Официально информация о возможной причастности этого человека к тройному убийству пока не подтверждена.

    Как сообщалось ранее, нападение на отдел полиции произошло в городе Лиски. По данным источника «360», злоумышленник был одет в военную форму, бронежилет и был вооружен автоматическим оружием.

    Он смог подойти к зданию и привести в действие взрывное устройство. При взрыве, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. Информацию о случившемся подтвердили в региональном МВД.

    Напавшего на отдел полиции под Воронежем заподозрили в убийстве женщины и двух детей — СМИ | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас идет розыск преступника, он может быть вооружен и опасен. После нападения на отдел в Лисках усилена работа полиции.