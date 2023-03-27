Криминал 27 марта 2023, 06:16 Нападением мужчины на подростка в Энгельсе заинтересовались в Москве Председателю СКР Бастрыкину доложат о проверке избиения мужчиной подростка в Энгельсе РИА «Новости»

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В Энгельсе Саратовской области устроили проверку после того, как мужчина прижал подростка к стене и ударил коленом в живот. О результатах предварительного расследования доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщила пресс-служба.

Видео с нападением на подростка появилось в соцсетях. Мужчина 26 марта на улице прижал парня к стене и ударил коленом в живот. Местные жители заявили, что этот же человек пытался задавить другого ребенка. Следователи устроили процессуальную проверку. Личность мальчика установили и допросили его.

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«Главе Следственного комитета России по данной ситуации руководителем следственного управления СК России по Саратовской области Анатолием Говоруновым будет представлен доклад», — сказали в Следкоме.

Похожий случай произошел в Подмосковье. В Балашихе задержали 28-летнего жителя, которого заподозрили в нападении на подростка. Мужчина, будучи пьяным, из хулиганских побуждений избил мальчика в подъезде.