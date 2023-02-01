Криминал 01 февраля 2023, 14:51 Мужчина напал на подмосковного школьника и избил его Полиция задержала 28-летнего москвича по подозрению в избиении школьника в Балашихе

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В Подмосковье задержали 28-летнего мужчину по подозрению в избиении подростка в подъезде дома в Балашихе. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

В надзорном ведомстве пояснили, что фигурант был пьян и ударил подростка из хулиганских побуждений. Правоохранители возбудили уголовное дело. В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что задержанный житель Москвы уже имеет судимость. Заявление о нападении в полицию написала местная жительница. Она указала, что конфликт произошел в подъезде жилого дома на Автозаводской улице.

По словам заявительницы, ее несовершеннолетнего сына неизвестный схватил за капюшон при выходе из лифта и избил. Подросток обратился за медицинской помощью в больницу.

О нападении стало известно в пятницу, 27 января, нападавший пригрозил школьнику убийством. Четырнадцатилетнему мальчику удалось вырваться и убежать.