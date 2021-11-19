Нападение осужденных на сотрудников ФСИН в Саратовской области попало на видео

В распоряжении «360» появились кадры из саратовской колонии общего режима, где преступники напали на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Представители ФСИН приехали туда для проверки после сообщений о пытках.

На кадрах видно, что сотрудники ФСИН стоят в коридоре с заключенными. Один из отбывающих наказание набросился на проверяющего. Также есть видео, где преступники в агрессивной форме общаются с представителями Федеральной службы исполнения наказания.

Ранее во ФСИН заявили, что часть осужденных в колониях Саратовской области препятствуют проверкам, которые проходят после сообщений о пытках. Несколько человек напали на проверяющих. Во время проверки у заключенных обнаружили и забрали алкоголь, наркотики, самодельные ножи, сотовые телефоны.

ФСИН начала проверку после того, как появилась информация о пытках и сексуальном насилии в отношении осужденных в Саратовской области. Следственный комитет завел несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий и сексуальном насилии. ФСИН уже уволила по этому делу 18 сотрудников.