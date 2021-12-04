Налетчика поймали в Подмосковье через 3 года после ограбления ювелирного

Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали предполагаемого соучастника ограбления ювелирного салона в 2018 году, который скрывался под чужой фамилией в Московской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти написал «Интерфакс».

Правоохранителям в начале декабря 2020 года стало известно, что третий участник ограбления скрывается в подмосковном Пушкино под чужой фамилией. Там его накануне и задержали, после чего отправили в Петербург. В ближайшее время его передадут следователям.

Ограбление ювелирного магазина на проспекте Большевиков в Петербурге совершили в январе 2018 года. Трое мужчин, угрожая оружием, вынесли украшения на общую сумму около 10 миллионов рублей и скрылись на машине. Для поимки преступников в городе был объявлен план «Перехват». Когда нашли нужную машину, подозреваемые открыли по полицейским огонь, один сотрудник был ранен. Стражи порядка применили табельное оружие.

Двоих задержали, но третьему удалось скрыться. Его объявили в федеральный, а позже и в международный розыск. Беглеца задержали спустя три года, двух его подельников уже осудили.

Ранее в Екатеринбурге грабители вынесли из банка пять миллионов рублей. Охрана не заметила следов взлома, а камеры оказались неработающими.