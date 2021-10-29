«Наклепали обвинений». В КПРФ заявили, что проверят информацию о найденном в машине Рашкина разделанном лосе

Юристы КПРФ проверят информацию о том, что депутат Валерий Рашкин якобы занимался незаконной охотой на лося в Саратовской области. В партии подчеркнули, что сначала надо тщательно во всем разобраться, а не «клепать обвинения» в адрес коллеги.

О проверке данных про убийство лося сообщило Ura.ru со ссылкой пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко.

«Для того, чтобы давать разъяснительные комментарии касательно этого инцидента, нужно знать реальные материалы, не основываясь на публикациях в разного рода Telegram-каналах», — подчеркнул политик.

По его словам, юридическая служба КПРФ будет уточнять все данные, появившиеся в Сети.

«Хотя доказательств нет, а ему уже наклепали обвинений. На самом деле надо во многом разбираться», — заявил Александр Ющенко.

В региональном УМВД сообщили, что возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты на лося. Тушу животного обнаружили ночью 28 октября в машине мужчины 1955 года рождения. Его имя в ведомстве не называли.

В пресс-службе уточнили, что в автомобили было два человека, они отказались пройти медосвидетельствование. По их словам, тушу лося они нашли, а потом решили разделать.

Информацию о том, что в машине был Валерий Рашкин, ранее опубликовал Telegram-канал Baza.