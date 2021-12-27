«Наказание должно быть альтернативным». Отец экс-спецназовца Белянкина оценил приговор убийцам своего сына

Отец погибшего экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина заявил, что согласен с решением суда, приговорившего троих убийц его сына к 17, 18 и 20 годам тюрьмы. Однако Алексей Белянкин по-прежнему считает, что наказание за убийство должно быть «альтернативным». Об этом он сообщил «360».

Московский областной суд сегодня приговорил к реальным срокам в колонии строгого режима трех фигурантов дела. Сергей Ходжоян, нанесший Белянкину смертельный удар ножом, получил 20 лет тюрьмы, братья Гамлет и Грант Айрапетяны — по 17 и 18 лет.

Отец бывшего спецназовца посчитал, что это вполне сопоставимое наказание за убийство.

«Нельзя сказать, что я доволен. Я согласен с решением суда, учитывая, что это колония строгого режима, 20 лет, 17 и 18 — мне кажется, вполне сопоставимый срок, хотя я всегда говорю, что наказание должно быть альтернативным. Они убили человека… Смертной казни у нас нет. Я бы дал больше, но и 20 лет — достаточно большой, серьезный срок», — сказал Белянкин-старший.

Мужчина сказал, что родственники обвиняемых не выходили на связь и не предлагали помощи. А сами фигуранты впервые выразили соболезнования, только когда выступали с последним словом в суде.

«Да и сами обвиняемые, никто изначально не выражал соболезнований, ничего. Они считали себя невиновными. И только после того, как мы начали говорить, что они этого не делают, когда им давали последние слова, вот тогда они, конечно, все выражали соболезнования, но по факту это происходило спустя 2,5 года. Такие вещи надо говорить в начале, а не в конце», — заявил отец погибшего.

Подсудимые выслушали приговор молча.

«Когда спросили Ходжояна, который непосредственно нанес удар, о том, согласен ли он с приговором, он ответить не смог. Он просто сидел молча. Мне кажется, что он заплакал», — рассказал он.

Белянкин-старший заявил, что сын был для него опорой.

«Он молодой, крепкий, здоровый парень, очень умный. А когда его нет, я ощущаю это постоянно. То, что Никиты нет, — это очень тяжело и морально, и физически», — сказал он.

Мособлсуд в понедельник признал виновными девятерых фигурантов дела об убийстве Белянкина, которое было совершено 1 июня 2019 года. Они обвинялись по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Вину из них никто не признал.