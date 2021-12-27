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    27 декабря 2021, 15:38

    Убийца экс-спецназовца Белянкина получил 20 лет тюрьмы

    Александр Блинов

    Троих осужденных за убийство бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина приговорили к 17, 18 и 20 годам колонии строгого режима. Такой вердикт вынес Московский областной суд, написал ТАСС.

    Убийца экс-спецназовца Белянкина получил 20 лет тюрьмы

    Максимальный срок получил Сергей Ходжоян, нанесший Белянкину удар ножом, который оказался смертельным. Ходжояна признали виновным по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство», приговорив к 20 годам тюрьмы. Братья Гамлет и Грант Айрапетяны получили по 17 и 18 лет колонии.

    Мособлсуд ранее признал виновными девятерых фигурантов дела об убийстве. Еще шестеро из них получили сроки только за хулиганство. Свою вину из них не признал никто.

    Убийство было совершено в Путилкове 1 июня 2019 года. Белянкин тогда прогуливался с девушкой и увидел, как возле бара толпа избивала двух человек. Он решил вступиться и выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого злоумышленники напали уже на Белянкина. Суд установил, что братья Айрапетяны держали экс-спецназовца, когда Ходжоян нанес ему смертельный удар ножом.