Убийца экс-спецназовца Белянкина получил 20 лет тюрьмы

Троих осужденных за убийство бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина приговорили к 17, 18 и 20 годам колонии строгого режима. Такой вердикт вынес Московский областной суд, написал ТАСС.

Максимальный срок получил Сергей Ходжоян, нанесший Белянкину удар ножом, который оказался смертельным. Ходжояна признали виновным по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство», приговорив к 20 годам тюрьмы. Братья Гамлет и Грант Айрапетяны получили по 17 и 18 лет колонии.

Мособлсуд ранее признал виновными девятерых фигурантов дела об убийстве. Еще шестеро из них получили сроки только за хулиганство. Свою вину из них не признал никто.

Убийство было совершено в Путилкове 1 июня 2019 года. Белянкин тогда прогуливался с девушкой и увидел, как возле бара толпа избивала двух человек. Он решил вступиться и выстрелил в воздух из травматического пистолета. После этого злоумышленники напали уже на Белянкина. Суд установил, что братья Айрапетяны держали экс-спецназовца, когда Ходжоян нанес ему смертельный удар ножом.