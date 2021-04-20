НАК сообщил о предотвращении 44 терактов в России в 2020 году

В России в 2020 году предотвратили 44 теракта, задержаны более 800 бандитов и их пособников. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В прошлом году на стадии подготовки пресечены 96 планировавшихся бандитами нападений. Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — сказал первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин. Его процитировал ТАСС.

Кулягин добавил, в 2020 году были ликвидированы 50 боевиков. Уничтожены 156 тайников с оружием и боеприпасами. Как написало РИА «Новости», пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки. Кроме того, заблокированы 66,5 тысячи террористических онлайн-материалов.

Чуть ранее директор ФСБ Александр Бортников во время международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ заявил, что за два года в России удалось предотвратить 129 террористических преступлений. В частности, 78 терактов.

Он отметил, что в РФ возросла угроза двойных терактов, когда преступники после первого подрыва ждут прибытия правоохранителей, чтобы совершить вторую атаку.