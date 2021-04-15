Почти 80 терактов предотвратили в России за два года

В России за последние два года спецслужбы предотвратили 78 терактов. Также возросла угроза совершения двойных подрывов.

Статистику привел директор ФСБ Александр Бортников во время международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

«За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 террористических преступлений, среди которых 78 терактов», — передал ТАСС слова Александра Бортникова.

Также он сообщил, что в России возросла угроза двойных терактов, когда злоумышленники после первого подрыва ждут прибытия сотрудников правоохранительных органов, чтобы совершить вторую атаку. По словам Бортникова, террористы уже пытались организовать в России такого вида теракт.

В начале апреля ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Двое россиян-исламистов готовили взрыв в образовательном учреждении в Симферополе. В это же время готовился террористический акт в Ставропольском крае. Боевик готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб.