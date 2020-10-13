НАК рассказал о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. С начала 2019 года там убили 60 боевиков

Национальный антитеррористический комитет привел статистику по терроризму на Северном Кавказе. За прошлый год там удалось предотвратить 36 террористических преступлений, в том числе 19 терактов.

За этот период удалось ликвидировать 60 боевиков, 144 задержали. Кроме того силовики разоблачили 35 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

В НАК заметили, что главари этих группировок пытаются распространить на Северном Кавказе идеологию терроризма и завербовать людей.

В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, что антитеррористическая комиссия и российские власти должны проводить по этому поводу профилактические работы. К ним нужно привлекать представителей гражданского общества.

Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Грозного силовики ликвидировали четырех бандитов. При этом трое правоохранителей погибли.

Глава республики Рамзан Кадыров рассказал, что бандиты оказались членами незаконных вооруженных формирований. Они собирались устроить в регионе террористические акты.