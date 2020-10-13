Кадыров раскрыл намерения убитых в Грозном боевиков

Рамзан Кадыров прокомментировал контртеррористическую операцию в Грозном, в результате которой удалось нейтрализовать четырех боевиков. По его словам, преступники готовили теракты в регионе.

«Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что убитыми оказались четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они собирались устроить в регионе террористические акты. С места их ликвидации уже изъяты оружие, боеприпасы, средства связи.

Глава Чечни подчеркнул, что в республики давно «покончили с террористическими формированиями.» Информация о том, что в регион из заграницы прибыли бандиты появилась у правоохранителей ранее. Он подготовили операцию по поимке преступников. Местные жители вовремя сообщили силовикам о подозрительных людях в одном из частных домов. Первыми к месту приехали сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте. Они стали жертвами «шайтанов».

От имени Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь Рамзан Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что сейчас в Грозном и на территории всей Чечни спокойно. Передвигаться можно свободно, никаких ограничительных мер нет, подтвердил слова Кадырова министр печати региона Джамбулат Умаров. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, местные жители не ощутили никакого дискомфорта, «настолько четко и слаженно сработали наши стражи порядка».

Ранее НАК сообщил о ликвидации четырех бандитов в Октябрьском районе Грозного.