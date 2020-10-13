НАК показал видео с места операции против боевиков в Грозном

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места операции против боевиков в Грозном. В ней были ликвидированы четыре бандита.

На кадрах виден двухэтажный каменный дом. В нем разбиты стекла. На видео место происшествия осматривает сотрудник правоохранительных органов.

Все происходило в Октябрьском районе города. Органы безопасности, спецназ Росгвардии, полиция обнаружили бандитов в частном доме. Они предложили злоумышленникам сдаться, но те в ответ открыли огонь. В итоге четырех боевиков удалось нейтрализовать.

Однако в ходе спецоперации погибли трое представителей правоохранительных органов. По данным СМИ, речь идет о двух росгвардейцах и одном полицейском. На месте происшествия ведутся следственные действия.

Ранее УФСБ России по Чеченской Республике инициировало проведение контртеррористической операции и введение соответствующего режима. Такие меры приняты, чтобы не допустить террористических актов в регионе.