НАК: четверых бандитов ликвидировали в Чечне

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ходе контртеррористической операции удалось ликвидировать четырех бандитов. В ходе КТО погибли трое правоохранителей.

Решение о начале контртеррористической операции приняло УФСБ России по Чеченской Республике с целью не допустить террористических актов в регионе и обеспечить безопасность местных жителей.

Как сказано в сообщении пресс-службы НАК, в Октябрьском районе Грозного сотрудники органов безопасности вместе со спецназом Росгвардии и полицией обнаружили группу вооруженных бандитов.

Преступники находились в частном доме. Спецназ и полиция их заблокировали и предложили сдаться. В ответ на это бандиты открыли огонь. В итоге четверых из них удалось нейтрализовать.

В ходе перестрелки погибли трое представителей правоохранительных органов. Ранее СМИ писали, что в ходе спецоперации два сотрудника Росгвардии и один полицейский были смертельно ранены. Сейчас на месте случившегося проводятся следственные действия.