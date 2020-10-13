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    13 октября 2020, 10:35

    НАК: четверых бандитов ликвидировали в Чечне

    Наза Салех Захи

    Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ходе контртеррористической операции удалось ликвидировать четырех бандитов. В ходе КТО погибли трое правоохранителей.
    НАК: четверых бандитов ликвидировали в Чечне

    Решение о начале контртеррористической операции приняло УФСБ России по Чеченской Республике с целью не допустить террористических актов в регионе и обеспечить безопасность местных жителей.

    Как сказано в сообщении пресс-службы НАК, в Октябрьском районе Грозного сотрудники органов безопасности вместе со спецназом Росгвардии и полицией обнаружили группу вооруженных бандитов.

    Преступники находились в частном доме. Спецназ и полиция их заблокировали и предложили сдаться. В ответ на это бандиты открыли огонь. В итоге четверых из них удалось нейтрализовать.

    В ходе перестрелки погибли трое представителей правоохранительных органов. Ранее СМИ писали, что в ходе спецоперации два сотрудника Росгвардии и один полицейский были смертельно ранены. Сейчас на месте случившегося проводятся следственные действия.