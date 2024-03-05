Криминал 05 марта 2024, 12:37 Начиненный наркотиками картофель изъяли у мужчины в Тверской области МВД: под Тверью задержали мужчину с картофелем, начиненным наркотиками Пресс-служба МВД

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В Тверской области правоохранители изъяли у мужчины 14 картофелин, которые он начинил синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

По данным полиции, мужчина собирался распространить наркотики бесконтактным способом. Но реализовать задуманное злоумышленник не успел. Оперативки задержали его на улице Ямской в Вышнем Волочке.

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«При разбирательстве полицейские обнаружили и изъяли у мужчины полимерные свертки и пакетики зип-лок с кристаллическим порошком», — указали в МВД.

Также полицейские нашли у задержанного жестяную банку из-под напитка и 14 клубней картофеля, начиненных неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в шести упаковках находился метадон.

Во время обыска по месту жительства специалисты нашли закладки. Их содержимое предстоит установить. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали трех женщин без российского гражданства. У них нашли 300 свертков с наркотиками.