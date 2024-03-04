Происшествия 04 марта 2024, 19:20 Полицейские изъяли у иностранок 300 свертков с наркотиками в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали трех иностранок, у которых нашли 300 свертков с наркотиками. Запрещенные вещества у женщин изъяли, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили свертки с героином и метадоном по месту проживания задержанных. Также полицейским удалось изъять запрещенные вещества из тайников-закладок, которые женщины делали на территории Ленинского района.

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Отмечается, что иностранкам грозит до 15 лет лишения свободы.