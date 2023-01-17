Эксклюзив 17 января 2023, 12:21 «Начата проверка». Детский омбудсмен Бурятии заступился за избитую в школе девочку Три подростка в Мухоршибирском районе Бурятии избили школьницу, полиция начала проверку РИА «Новости»

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Три подростка в Хонхолойской школе Мухоршибирского района Бурятии напали на девочку. Полиция и прокуратура начали проверку. Уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина рассказала «360», что случай обсудят на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних. Пострадавшей могут возместить ущерб.

«В настоящее время по данному факту также начата проверка сотрудниками районного отдела полиции», — сказала она.

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Видео с избиением появилось во «ВКонтакте» 16 января, но, судя по титру, его сняли в начале декабря прошлого года. Все случилось на перемене в холле школы. Трое парней сначала подходили к школьнице и задирали ее, потом схватили за волосы и стащили с сиденья, с разбегу прыгнули на девочку и повалили на пол. Когда школьница поднялась и пересела на другое место, хулиганы зажали и расшнуровали ей обувь.

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Автор видео рассказал, что охранник видел драку, но ничего не сделал. По его словам, подростки издевались еще над одной девочкой, но ей тоже не помогли. На запись наткнулись сотрудники полиции.

Старший референт пресс-службы МВД по Республике Бурятия Ирина Романова подтвердила, что полиция начала проверку. К делу присоединилась прокуратура Бурятии. Одновременно омбудсмен обратилась в администрацию Мухоршибирского района и потребовала провести вместе с управлением образования служебное расследование.

Наталья Ганькина заметила, что нужно проверить работу школы и ее сотрудников, которые проигнорировали нападение, и соблюдение законодательства о защите персональных данных детей.

«Выводы проверки необходимо рассмотреть комплексно на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием родителей школьников, принять меры по защите прав девочки и возмещению причиненного ущерба», — сказала она.

Похожий случай произошел в Ленобласти. Четыре школьника сначала преследовали девочку, потом начали бить, в том числе по лицу. Директор оправдала их, но Следственный комитет начал проверку.