Подростки издевались над школьницей-сиротой в Ленинградской области

Школьницу в Ленинградской области сверстники заставили сидеть на коленях, били по голове, бросали в снег. После того, как видео появилось в Сети, Следственный комитет узнал об истории и начал проверку. По данным СМИ, девочка — воспитанница детского дома.

Как написал «Интерфакс», случай произошел в городе Никольское Тосненского района.

На кадрах можно увидеть группу школьников. Четверо из них преследовали девочку, на которой было яркое пальто. Один из парней ударил ее по лицу, от чего она упала. Позже к ней подошел другой, чтобы якобы утешить ее. Школьник приобнял ее, а потом подставил подножку, и она упала. Также девочка просидела некоторое время в снегу.

Мальчики говорили своей жертве о том, что у нее не матери, написал сайт kp.ru. По данным издания, директор местной школы заявили, что это все была игра. Однако следователи уже начали проверку.

«В ходе проверки следственным органном, в том числе, будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сказано в сообщении регионального СУ СК РФ.

«Интерфакс» сообщил также, что проверку проводит и уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.