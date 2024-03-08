Криминал 08 марта 2024, 23:27 Дагестанец открыл стрельбу по трем мужчинам из-за места на парковке Дагестанец открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковочного места, один умер РИА «Новости»

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Житель Дагестана во время конфликта с тремя мужчинами открыл по ним огонь из охотничьего карабина, один из них умер по дороге в больницу. Об этом сообщило СУ СК России по республике в Telegram-канале.

Происшествие случилось 7 марта в городе Буйнакске. Следователи выяснили, что конфликт начался между пятью местными жителями. Причиной скандала стали неприязненные отношения между ними. Во время ссоры один из мужчин достал охотничий карабин и стал стрелять в трех оппонентов.

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В итоге один из них скончался, когда ехал в больницу. Двух других пострадавших смогли спасти, их госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — рассказали в СК.

Ведомство сообщило РИА «Новости», что конфликт случился из-за парковочного места. Мужчины живут рядом и давно ссорятся по этому поводу. Потерпевшие ранее постоянно парковали автомобиль на территории, которая полюбилась стрелку. В итоге произошла новая ссора.

Ранее в Москве мужчина выстрелил в отца своей избранницы из-за того, что тот запретил дочери встречаться с ним. В итоге между ними случился конфликт, сначала нападавший ударил оппонента ножом, а потом достал пневматический пистолет.