Криминал 18 апреля 2024, 20:07 Начался допрос отца подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве СК с переводчиками приступили к допросу отца подозреваемого в убийстве москвича

Читать 360tv в

Следователи через переводчиков начали допрашивать отца и приятеля иностранца, подозреваемого в убийстве. Предположительно, мужчина зарезал москвича из-за парковки, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты приступили к осмотру машин, на которых скрывались с места убийства подозреваемые.

Реклама

Правоохранители изъяли вещи и документы для расследования уголовного дела. В одном из автомобилей нашли пневматический пистолет.

Конфликт между мужчинами произошел из-за неправильной парковки 17 апреля рядом с жилым домом на улице Краснодарской. Молодой человек попытался образумить иностранца, указав на то, что нельзя оставлять машину на тротуаре. В ответ на это владелец автомобиля ударил его в живот ножом. Пострадавший умер в больнице.