Начальника МВД Сызрани заподозрили во взятке

В Сызрани задержали начальника полиции Андрея Гусарова. Его подозревают в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.

Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника МУ МВД России „Сызранское“, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“)», — сказано в сообщении.

Следователи считают, что Гусаров 10 июня получил взятку через посредника в своем служебном кабинете за «попустительство по службе» в отношении предпринимателя. Сейчас начальник полиции задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначена служебная проверка. В случае, если вина Гусарова будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее следователи задержали заместителя прокурора Волгограда. Его подозревают в попытке получения крупной взятки.