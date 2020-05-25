Заместителя прокурора задержали в Волгограде по делу о крупной взятке

В ведомстве отметили, что работали вместе с правоохранителями, чтобы задержать коррупционера. В пресс-службе регионального СК уточнили, что сейчас собираются доказательства вины сотрудника прокуратуры.

Никаких деталей расследования ни одно из ведомств не раскрыло. Не названа даже сумма взятки, на которую покушался заместитель прокурора.

По данным издания «Волгоград онлайн», задержанного зовут Дмитрий Ведищев. Заместителем прокурора города он стал после ухода с поста зампрокурора Центрального района.

По данным СМИ, новый скандал станет еще одной причиной для отставки действующего прокурора области Максима Ершова. Региональный парламент уже нашел ему замену.

На пост руководителя прокуратуры Волгограда депутаты местной думы утвердили руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Дениса Костенко. Теперь его кандидатуру должен одобрить президент России.