Начальник ФСБ и прокурор осмотрели место ликвидации боевиков на Урале
«Операция по ликвидации боевиков завершена визитом начальник ФСБ и прокурора Свердловской области», — заявил Ura.ru источник.
Прошедшей ночью в Екатеринбурге спецслужбы обезвредили трех боевиков. Из-за этого ФСБ ввела режим контртеррористической операции в Чкаловском районе города и Арамиле. Трое мужчин, которые поддерживали «Исламское государство»*, собирались устроить теракт. Во время задержания они оказали сопротивление и были убиты.
Председатель СНТ «Ручеек», где все происходило, рассказал об эвакуации садоводов. Уже после ликвидации бандитов операция продолжилась. Саперы осмотрели участок и дом, где жили сторонники ИГ*. Там нашли нашли самодельные бомбы и оружие.
*ИГ/«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.