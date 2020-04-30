Начальник ФСБ и прокурор осмотрели место ликвидации боевиков на Урале

Контртеррористическая операция (КТО) в Екатеринбурге закончена. На месте ликвидации террористов побывали начальник регионального УФСБ, генерал-майор Алексей Зиновьев и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

«Операция по ликвидации боевиков завершена визитом начальник ФСБ и прокурора Свердловской области», — заявил Ura.ru источник.

Прошедшей ночью в Екатеринбурге спецслужбы обезвредили трех боевиков. Из-за этого ФСБ ввела режим контртеррористической операции в Чкаловском районе города и Арамиле. Трое мужчин, которые поддерживали «Исламское государство»*, собирались устроить теракт. Во время задержания они оказали сопротивление и были убиты.

Глава прокуратуры Свердловской области Сергей Охлопков и начальник УФСБ по Свердловской области, генерал-майор Алексей Зиновьев. Источник фото: Ura.ru

Председатель СНТ «Ручеек», где все происходило, рассказал об эвакуации садоводов. Уже после ликвидации бандитов операция продолжилась. Саперы осмотрели участок и дом, где жили сторонники ИГ*. Там нашли нашли самодельные бомбы и оружие.

*ИГ/«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.