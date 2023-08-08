Эксклюзив 08 августа 2023, 11:55 «Начали пинать ногами». Причиной конфликта на пляже Липецка стал надувной матрас Сестра пострадавшего на пляже в Липецке мальчика: у него сотрясение мозга и ушибы

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Конфликт двух семей на пляже Липецка произошел из-за надувного матраса. Мужчины сильно избили больного мальчика и его маму, пинали их ногами. После этого нападавшие как ни в чем не бывало продолжали отдых. Об этом сообщила «360» сестра пострадавшего и дочь избитой женщины Алина.

«Конфликт произошел из-за надувного матраса. Мой брат, наш двоюродный брат и их друг попросили попрыгать с водным матрасом другого мальчика», — рассказала девушка.

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Потом дети поссорились, мальчик пожаловался отцу и его другу.

«Мы уходили с пляжа, дети шли впереди меня. На них налетели эти мужчины и стали бить сначала со спины. Темноволосый мужчина бил двоюродного брата, его друг с татуировками — моего родного брата» — вспомнила Алина.

Она пыталась вмешаться и оттащить нападавших, но те «никак не реагировали».

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«Мама находилась в тот момент в воде. Она прибежала, как увидела происходящее. Пыталась сбить мужчину с моего брата. У нее не получилось, ее повалили на землю. Начали пинать ногами. Она кричала, что беременна. Это не поспособствовало прекращению избиения», — добавила собеседница «360».

Потом мужчина ударил два раза по челюсти брата, тот упал и просил перестать. Однако мужчина продолжил. Позже к мальчику подбежали люди, а сестра позвонила в 112.

«Эти люди просто ушли к себе в шатер и дальше прекрасно проводили время: слушали музыку, пили пиво», — отметила Алина.

Брата и маму госпитализировали, они прошли медэкспертизу.

«Брат у меня пока не встает. Пока мы ждали скорую, у него было предобморочное состояние. Врачи диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы», — сообщила девушка.

Полиция из двух нападавших смогла допросить только одного, второй скрылся до приезда правоохранительных органов.

Случай произошел 5 августа. СМИ писали, что избитые — беременная женщина и два 13-летних подростка. У одного из них — лейкоз. Региональное управление МВД проводит проверку.