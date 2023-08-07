Криминал 07 августа 2023, 22:05 Мужчины избили беременную женщину и подростков на пляже в Липецкой области РИА «Новости»

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Правоохранители Липецкой области проводят проверку по факту избиения подростков и беременной женщины на пляже Галичья гора в Задонском районе. Информация о конфликте появилась на странице LipetskMedia.ru в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница области призвала обратить внимание на происшествие на пляже. По ее словам, двое мужчин 5 августа на пляже избили ногами двух 13-летних подростков и беременную женщину. Один из несовершеннолетних болен лейкозом.

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«На данный момент известно, что мальчик с лейкозом в тяжелом состоянии, у двух других пострадавших сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей», — сказано в сообщении.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что по факту конфликта на пляже Галичья гора проводится проверка, по итогам которой правоохранители дадут правовую оценку произошедшего. Участников конфликта направили на судебно-медицинское освидетельствование, привело сообщение полиции РИА «Новости».