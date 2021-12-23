Бросившая детей в овраг на мороз женщина пройдет экспертизу на вменяемость

Матери, бросившей двух собственных детей в овраг на морозе в саратовском селе Прокудино, предстоит пройти проверку на вменяемость. Об этом агентству «Говорит Москва» рассказала омбудсмен области Татьяна Загородняя.

Напомним, по данным следствия, мать, взбешенная плачем и капризами детей, придушила их шарфом. Затем она якобы вынесла оба тела в ближайший овраг, а сама отправилась к матери в Энгельс.

Восьмилетний мальчик погиб, а пятилетняя девочка была спасена медиками. Ее состояние остается тяжелым, так как она перенесла клиническую смерть и большое обморожение.

«Прогнозов никаких нет, только молиться. Мать девочки пройдет экспертизу на вменяемость», — сказала Загородняя.

По словам омбудсмена, если мать признают вменяемой, ее лишат родительских прав. Если она будет признана невменямой, то она больше никогда не увидит свою оставшуюся в живых дочь.

Загородняя рассказала, что в семье также был отец, но супруги развелись в июне. Женщина якобы объяснила свой поступок тем, что не видит будущего для своих детей.